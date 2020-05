Anziani derubati nella notte a Pasian di Prato

Una coppia di anziani è stata derubata nel cuore della notte nella notte tra sabato e domenica, a Pasian di Prato. Due persone sono riuscite a penetrare nella loro abitazione e, senza minacciare i pensionati, hanno sottratto rapidamente una borsetta contenente circa 300 euro in contanti, per poi dileguarsi senza lasciare traccia. Dopo lo shock, immediata la chiamata al 112.

Tanta la paura per le due persone anziane che però non sono dovuta ricorrere al personale medico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine che adesso stanno indagando per identificare i due ladri.