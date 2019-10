Anziani maltrattati e usati come 'bancomat'

Il Fvg non è immune da un fenomeno che si sta diffondendo in tutta Italia: lo sfruttamento degli anziani accompagnato anche da maltrattamenti. Lo rileva il Tam, Telefono anziani maltrattati che ha una sede a Udine ma raccoglie segnalazioni da tutto il territorio nazionale.

“A oggi - ci spiega Francesca Carpenedo responsabile del servizio - abbiamo ricevuto oltre 220 telefonate e aperto una cinquantina di dossier, numeri che corrispondono all’intera attività del 2018. La maggior parte delle segnalazioni riguarda questioni di eredità e gestioni patrimoniali. In sostanza, l’anziano viene sempre più scambiato per il bancomat di casa, peccato che questa sua funzione non sia ricambiata in altrettanta qualità di assistenza e, spesso, sia associata a maltrattamenti".

"E grazie a un riepilogo storico di 18 anni di attività - continua Carpenedo - ci siamo resi conto che su circa 400 dossier aperti, il 70% riguarda segnalazioni di abusi su donne soprattutto da parte dei figli. Il tipo di abuso è trasversale e, in tutta Italia, si presenta con le stesse modalità. Il Fvg con 4 casi accertati nel 2018, si colloca a metà della classifica che vede ai primi posti la Lombardia con nove segnalazioni e la Sicilia con sette".