Anziano cade con il monopattino a Lignano

Incidente a Lignano Sabbiadoro, poco prima delle 21.30 di ieri, mercoledì 12 agosto 2020, all'altezza di via delle Terme. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della cittadina balneare, intervenuta per tutti gli accertamenti, e a supporto del personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, un uomo di 70 anni di età che stava percorrendo la viabilità su un monopattino, ha improvvisamente perso il controllo, cadendo rovinosamente a terra.

A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano accanto a lui in quel momento e che hanno chiamato il 112.

È rimasto ferito in maniera seria. Sul posto sono stati inviati immediatamente l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido, che è atterrato sulla piazzola di Lignano, e una ambulanza.