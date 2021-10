Anziano cade in casa, i vicini chiamano i soccorsi

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, i Vigili del fuoco di Pordenone sono stati impegnati a soccorrere una persona molto anziana che, dopo essere caduta in casa, non riusciva più ad alzarsi.

Le sue urla hanno messo in allarme i vicini che hanno prontamente chiamato il 112. In pochi minuti i pompieri hanno raggiunto l'appartamento in via Udine, a Pordenone, e, senza fare danni alla proprietà, sono riusciti a entrare dal terrazzino e prestare i primi soccorsi al malcapitato. Sul posto è giunto anche il personale sanitario che ha provveduto al trasporto in ospedale dell'anziano.