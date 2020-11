Anziano cade scendendo dal Monte Cuarnan

Era assieme alla moglie l'ottantasettenne di Gemona del Friuli che intorno alle 15 ha chiesto aiuto al NUE112 dal sentiero che scende dalla cima del Monte Cuarnan. Nei pressi del ricovero Elio Pischiutti l'uomo è caduto procurandosi un trauma all'anca che gli rendeva impossibile proseguire la discesa fino a dove avevano lasciato l'auto. La coppia era partita dal piazzale di partenza per il volo in parapendio, raggiungibile in auto e ha camminato fino alla chiesa del Redentore sulla cima del Cuarnan.

L'elisoccorso regionale ha sbarcato l'equipe medica e caricato a bordo l'uomo con destinazione l'ospedale di Udine. Sul posto c'era anche un tecnico del Soccorso Alpino, che si trovava sul Cuarnan per una escursione individuale ed ha coadiuvato le operazioni. La signora è scesa autonomamente fino all'auto.