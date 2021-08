Anziano caduto in casa, lo salva il vicino

È stato necessario l'intervento dell'equipe sanitaria di un'ambulanza della Croce Rossa di Palmanova (inviata dalla Centrale Sores di Palmanova) per soccorrere , poco prima delle 21, una persona anziana.

Si tratta di un 80enne che era caduto in casa, nella sua abitazione di San Giorgio di Nogaro, riportando ferite che gli hanno reso impossibile chiedere aiuto e alzarsi.