Anziano finisce con l'auto dentro la rotonda

Un pensionato che stava guidando la sua auto a Martignacco all'altezza della rotonda del Città Fiera, vicino al negozio Leroy Merlin, ha perso il controllo del veicolo ed è finito dentro alla rotonda. Nell'impatto l'utilitaria è rimasta danneggiata in più punti ma miracolosamente il pensionato non ha riportato lesioni particolari. È apparso solo un po' confuso.



Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale di Martignacco - Pasian di Prato, per tutti i rilievi e gli accertamenti. È successo intorno poco prima delle 16, a Martignacco. In quel momento il traffico era molto sostenuto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella fuoriuscita autonoma.



In concomitanza si è verificato anche un incidente in tangenziale che ha paralizzato il traffico.