Anziano in bici travolto lungo l'ex provinciale

Ieri sera, intorno alle, 19 si è verificato un incidente, lungo l'ex strada provinciale 60, nel tratto viario compreso tra San Marco e Mereto di Tomba, di fronte a negozio di parrucchiera "Nadia".

Un uomo del posto di 79 anni è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Rovinato sull'asfalto, è rimasto ferito ed è stato accompagnato, in condizioni per fortuna non gravi, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Illeso il conducente della vettura che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto l'equipaggio sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli per rilievi e accertamenti.