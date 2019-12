Incidente questa mattina, intorno alle 11, in viale Trieste, a Udine. Un anziano che stava attraversando a piedi la strada, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi, è stato investito da una Fiat Panda, che procedeva in direzione della stazione.

Il pedone è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Udine per le cure del caso.