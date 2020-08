Anziano muore travolto da un mezzo in retromarcia

Tragedia, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, a Trieste. Un anziano di 71 anni, residente in città, è morto travolto da un autoarticolato che stava effettuando una manovra in retromarcia. L’incidente è avvenuto nell'area di carico e scarico di una ditta di materiali edili. La vittima è un commerciante cliente dell'azienda. Inutili, purtroppo, i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118, per il 71enne non c'era più nulla da fare.

Sul posto la Polizia per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, la salma è stata rimossa e composta in camera mortuaria, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.