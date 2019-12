Anziano rapinato in casa a Campoformido

La stazione dei carabinieri di Campoformido ha ricevuto una denuncia da parte di un uomo di 81 anni, per rapina in abitazione. La rapina sarebbe stata messa a segno ieri sera. Due (o tre) sconosciuti travisati, forse non armati, sarebbero entrati in casa e, senza minacciarlo o fargli del male, gli avrebbero rubato 1500 euro e alcuni monili, chiudendolo poi in camera da letto e portandogli via il cellulare.

Solo stamattina il figlio, andando a fare visita al padre, ha scoperto tutto. I carabinieri della stazione di Campoformido e del Reparto Operativo di Udine stanno conducendo le indagini. La vittima risiede a Campoformido; si tratta di un vedono che vive solo.