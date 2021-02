Anziano rapinato in casa: ladro identificato grazie al Dna

I Carabinieri di Udine hanno denunciato i responsabili di una rapina in abitazione grazie all'individuazione del Dna di uno dei malviventi rilevato sul luogo del delitto, esaminato dal Ris dei Carabinieri di Parma. A conclusione di un'articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, infatti, i Carabinieri della Sezione Operativa, hanno denunciato a piede libero due cittadini stranieri.

L'episodio in questione risale alla mattina del 22 maggio 2020, quando una chiamata al Nue 112 segnala la presenza di un malvivente con il volto travisato da una mascherina chirurgica all'interno di un'abitazione. La casa è quella di un uomo di 85 anni, di Udine.



La richiesta di aiuto arriva dal nipote, un 30enne friulano, allertato da alcuni rumori provenieneti dall'abitazione del nonno. Quando il giovane si avvicina all'uscio si imbatte nel malvivente che aveva appena rubato 300 in contanti al pensionato e ne nasce una colluttazione. Poi la fuga su una Alfa Romeo 147, a tutta velocità, grazie a un complice che lo attende in auto. All'arrivo dei Carabinieri, vengono diramate subito le indagini e attivati dei posti di blocco in alcuni punti nevralgici della viabilità.



Purtroppo il ladro riesce a scappare.. Vengono eseguiti alcuni accertamenti tecnici per localizzare i telefoni dei sospettati, con la tracciatura attraverso le celle radio base. Si visionano anche le telecamere della videosorveglianza, grazie alla quale si riesce a identificare la targa della vettura in fuga.repertate sulla scena del criminee. C'è una corrispondenza, in banca dati, che permette di identificare il responsabile, senza alcuna ombra di dubbio.. Si tratta di, con diversi precedenti alle spalle.Uno è responsabile materiale della rapina mentre il secondo, in concorso, è individuato quale conducente della Alfa Romeo 147 usata per la fuga. La loro posizione è al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Barbara Loffredo.