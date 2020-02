Anziano rapinato per strada, finisce in ospedale

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine sono intervenuti ieri sera, intorno alle 19, in piazzetta del Pozzo, a Udine, per una rapina messa a segno ai danni di un uomo di 63 anni di Udine che, mentre passeggiava, è stato avvicinato da uno sconosciuto.

Dopo avergli strappato di dosso il borsello, il rapinatore lo ha strattonato, facendolo cadere a terra. Poi il malvivente è fuggito, dileguandosi. Dolorante, il pensionato ha dato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme all'equipe medica di un'ambulanza.

Il 63enne è stato medicato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine per alcune lesioni, per fortuna lievi, riportate al viso. Sono state avviate immediatamente le indagini, condotte dalla Sezione Operativa dei Carabinieri. I militari stanno esaminando i nastri delle telecamere della videosorveglianza della zona e ascoltando alcune persone che si trovavano in quel momento in piazzetta del Pozzo, per acquisire tutte le informazioni necessarie a rintracciare quanto prima il rapinatore.