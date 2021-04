Anziano resta bloccato nel bosco, soccorso dai pompieri

Intervento di soccorso per un anziano che aveva perso l'orientamento nella zona golenale del fiume Tagliamento, in località Turrida di Sedegliano.

Alle 16 circa, la squadra dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo ha ricevuto la richiesta di aiuto; l'uomo con la sua auto si era perso in un punto impervio. I pompieri, una volta usciti dalla sede di servizio, si sono costantemente mantenuti in contatto telefonico con lui, rassicurandolo e facendosi dare delle indicazioni per capire dove si trovasse.

Grazie alla conoscenza del territorio, nonostante le scarne informazioni ricevute, lo hanno trovato in buone condizioni di salute. Oltre ad assistere l'anziano, i Vigili del fuoco hanno provveduto anche a collaborare per il recupero del veicolo.