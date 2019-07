Esce da casa per fare un giro in bicicletta ma non fa rientro per cena. I parenti lo cercano in zona ma non lo trovano e chiamano il Nue 112 per dare avvio alle ricerche. Siamo a Manzano e la persona scomparsa è un pensionato di 81 anni. Nella notte è stato attivato il Piano Provinciale di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura.

Chi ha notizie o informazioni, o pensa di averlo visto, deve chiamare il Nue 112.