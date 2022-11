Anziano trovato senza vita a Polcenigo

Non c'è stato nulla da fare per Agostino Tonussi, 87enne di Sacile, trovato esanime nei pressi della sua auto non lontano da casera Costa Cervera, sotto il Col Scarpat, in comune di Polcenigo.

E' qui che intorno alle 15.20 due ciclisti hanno notato l'uomo accasciato e hanno chiamato il Nue 112, iniziando a praticare il massaggio cardiaco guidati al telefono dagli operatori della Sala operativa regionale per le emergenze sanitarie.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale, che poco dopo ha dovuto abortire il volo a causa della scarsa visibilità. Contemporaneamente si sono portati in quota alla casera due soccorritori della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino preceduti dall'auto medica.

Arrivati sul posto i sanitari hanno constatato il decesso dell'uomo: per lui, che si era portato in zona per fare una passeggiata a giudicare dal suo abbigliamento, non c'era più nulla da fare. I soccorritori hanno atteso l'arrivo del medico legale e dei Carabinieri. Il corpo è stato affidato alle pompe funebri.