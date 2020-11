Aperitivo 'abusivo', chiuso per un mese il minimarket

Questa mattina, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni disposto dal Questore Marco Odorisio nei confronti dell'Asafo mini-market di via San Valentino.

La misura è stata adottata dopo che venerdì 30 ottobre il negozio era stato sottoposto a un controllo, riscontrando una lunga serie di violazioni alle norme anti-Covid, che avevano già portato alla sospensione dell’attività per cinque giorni. Gli agenti hanno scoperto che, delle 19 persone identificate all’interno dell'attività, intente a 'bere l'aperitivo', una decina erano gravate da precedenti di polizia in materia di reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio, gli stupefacenti e le armi.

Nell'occasione, alcuni avventori, in evidente stato di alterazione alcolica, avevano assunto un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti dei poliziotti, che hanno dovuto placare più volte gli animi per evitare che la situazione degenerasse.

Da tempo, poi, erano arrivate segnalazioni in merito a improprie consumazioni di cibi e bevande all’interno e all’esterno del negozio, nonché di atti contrari alla pubblica decenza nelle vicinanze.

Anche alla luce dell'abusiva attività di somministrazione di alimenti e super alcolici, documentata dalle numerose bottiglie di liquore semivuote e dai bicchieri di plastica nei cestini dei rifiuti, e dei provvedimenti adottati dall’AsFo nei confronti del titolare per la violazione in materia delle norme di igiene e salute pubblica, il Questore ha quindi adottato il provvedimento di chiusura per giorni 30.