Aperitivo con 12 clienti, scatta la chiusura del bar

Un bar di via Buttrio, a Udine, è stato chiuso ieri sera perché all'interno sono stati trovati 12 clienti, intenti a consumare bevande e cibi nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid. La sanzione accessoria della chiusura (che eventualmente potrà essere aggravata dalla Prefettura) è scattata per cinque giorni. Disposte anche le sanzioni da 400 euro per il titolare e gli avventori.

Il controllo è stato eseguito nell'ambito di un monitoraggio interforze predisposto dalla Questura di Udine che ha visto scendere in campo la Polizia di Stato, i militari dell'Arma e la Guardia di Finanza.

A Cornino di Forgaria nel Friuli, invece, i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli hanno sanzionato il titolare di un bar-bottega che vende anche alimentari. Ieri sera, infatti, nel pubblico esercizio sono stati trovati due clienti intenti a consumare bevande, in violazione delle disposizioni anti-Covid. Anche i due clienti sono stati multati. Il locale non è stato chiuso dal momento che vende alimentari e quindi generi di prima necessità.