Aperto un fascicolo sull'incidente mortale di Premariacco

In seguito all'incidente mortale avvenuto ieri mattina ad Azzano di Premariacco, nel quale ha perso la vita Chiara Dorotea, la bancaria 26enne di Tolmezzo che si stava recando al lavoro, la Procura di Udine ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo.

Al momento, dai riscontri effettuati sulla Lancia Y e in via Manzano, dove la giovane ha perso il controllo della vettura, che è poi finita contro la spalla in cemento di un canale per l'irrigazione, non risulta che nel sinistro sia stato coinvolto qualche altro mezzo.

La 26enne è rimasta incastrata tra le lamiere contorte ed è deceduta sul colpo. La Procura, in giornata, ha concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali della giovane.