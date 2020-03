Appartamento in fiamme a Cordenons

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone attorno alle 18.30 ha ricevuto la chiamata molto concitata di una donna, che chiedeva aiuto per un incendio che si stava sviluppando all'interno della sua abitazione in via Pasch a Cordenons, seguita da ulteriori telefonate allarmate. La situazione sembrava grave, anche se la donna e i due figli erano scampati alle fiamme.

Immediatamente e in via precauzionale sono stati inviati quattro automezzi dei pompieri dalla sede centrale di via Interna e due da San Vito al Tagliamento per un totale di 15 operatori, oltre agli agenti della Polizia di Stato e della Municipale.

Una volta arrivata sul posto la prima squadra è riuscita a spegnere le fiamme e a circoscriverle alla due stanze coinvolte, ridimensionando i possibili effetti dell'incendio.

Madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso dai sanitari di un'ambulanza, a causa del fumo inalato. La terza persona coinvolta, invece, è rimasta incolume.

In seguito al rogo, le stanze interessate non sono accessibili.