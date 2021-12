Alle 19 circa, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con due partenze, un'autoscala e il funzionario di guardia in via Galilei 7, per un incendio all'interno di un un'appartamento al quinto piano dello stabile.

Il rogo è stato prontamente circoscritto dai pompieri, muniti di autorespiratori e manichette. Non risultano al momento esserci persone convolte o feriti.