Appartamento in fiamme all'alba

Intorno alle 5, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti in località Marina Aurisina, nel comune di Duino, per un allarme scattato al condominio "Le Ginestre", palazzina che sorge lungo la statale 14, sulla Costiera, per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento temporaneamente disabitato.

Hanno domato le fiamme localizzate nel vano soggiorno dello stabile, utilizzando il Naspo ad alta pressione e gli autorespiratori. Nessun danno alle strutture portanti, mentre le cause dell'innesco sono da accertare. Sono stati smassati gli arredi e tutti gli oggetti danneggiati dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.