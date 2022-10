Appartamento in fiamme, condominio evacuato a Codroipo

Alle 14.40 circa, i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, supportati dall'autoscala giunta dalla sede centrale di Udine e dalla squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, sono intervenuti in un condominio in via Carducci, a Codroipo, dove era scoppiato un incendio.

Il rogo ha interessato un appartemento al secondo piano, dove in quel momento non c'era nessuno. I pompieri, usando la scala italiana, hanno raggiunto il terrazzo dal quale usciva un denso fumo e sono entrati nell'alloggio.

Sono riusciti a estinguere le fiamme, che si erano sviluppate in cucina, prima che si propagassero al resto dell'appartamento. Poi hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale e ad arieggiarlo anche con gli estrattori di fumo in dotazione.

Durante le fasi di spegnimento e messa in sicurezza, gli inquilini presenti nello stabile, che conta 18 unità abitative, sono stati evacuati, ma hanno potuto fare rientro al termine delle operazioni.

I Vigili del fuoco hanno eseguito anche una verifica strumentale per confermare che l'aria negli appartamenti fosse respirabile e non fossero presenti residui della combustione.

Nessuno è rimasto coinvolto.