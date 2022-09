Appartamento in fiamme, una persona intossicata

Paura questa mattina a Pordenone, per una 79enne intossicata nell'incendio scoppiato nel suo appartamento. L'allarme è scattato intorno alle 10, quando i Vigili del Fuoco, assieme al personale sanitario, sono intervenuti in uno stabile in via Latina.

Giunti sul posto i pompieri, effettuando la ricerca primaria di persone coinvolte, hanno individuato al piano superiore dell'abitazione, in prossimità della camera da letto, la donna, incosciente, sul pavimento, che è stata immediatamente soccorsa e, una volta stabilizzata dal personale sanitario, con l'ausilio dell'autoscala è stata trasportata fino all'ambulanza al piano terra del fabbricato per raggiungere da qui l'ospedale.

Quindi, i vigili del fuoco hanno effettuato il minuto spegnimento dei pensili coinvolti dal rogo.

Sul posto anche il personale della Polizia Scientifica della Questura che ha collaborato con il nucleo di Polizia Giudiziaria dei pompieri per stabilire le cause dell'incendio.