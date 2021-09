Appena scarcerato, finisce al Cpr di Gradisca

Oggi, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo ha accompagnato nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo un cittadino marocchino 39enne, scarcerato dalla Casa Circondariale di Tolmezzo per fine pena, comminatagli per i reati di rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero, con una fedina penale piuttosto lunga e già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona l'8 settembre 2012 a cui non ha mai ottemperato, una volta scarcerato è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura udinese, sottoposto a provvedimento di ordine di trattenimento emesso dal Questore di Udine e quindi accompagnato al Cpr di Gradisca per il successivo rimpatrio.