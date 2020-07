Approvato il progetto esecutivo per il completamento del Pala Prata

È stato approvato il progetto esecutivo per il completamento del palazzetto dello sport di Prata di Pordenone. Un’opera che prevede un investimento di 390 mila euro, di cui 90.000 sono avanzo di amministrazione, e 300 mila di contributo proveniente dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



Parte sostanziale dell'intervento sarà interessato dalle finiture e dalla realizzazione degli impianti tecnici anti incendio. Verrà realizzato inoltre, prima dell'avvio dei campionati, un ballatoio in carpenteria metallica che sostituirà i trabattelli mobili, per consentire agli utenti di effettuare agevolmente le riprese delle partite delle varie società ma anche di tutte le attività svolte da scuole e associazioni. Il progetto esecutivo è stato redatto dallo studio associato MB di Pordenone.



"È un intervento importante – ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Katia Cescon – che ci permetterà di creare nuove sale dedicate all'attività fisico-sportiva. Una di queste sarà attrezzata per la preparazione atletica dei giocatori. La nostra volontà è quella di creare un polo attrattivo per lo sport e per i ragazzi del nostro Comune. Ricordo che, oltre al completamento del palazzetto, abbiamo in progetto anche la realizzazione di una tensostruttura. Siamo consapevoli che ad oggi gli spazi per le nostre società sportive non sono molti ed infatti alcune di queste devono affidarsi a strutture esterne al nostro Comune. La nostra intenzione è di riportarle a casa e di offrire ai nostri atleti degli spazi adeguati in modo da incentivare la pratica dello sport tra i giovanissimi".