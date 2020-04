Aquileia, due nuovi casi di Covid-19

A 20 giorni dalla guarigione dell'unico caso rilevato nel territorio del comune di Aquileia, l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale ha comunicato ieri al sindaco la presenza di due cittadini che hanno contratto il virus. "Ho sentito la famiglia coinvolta, informata nello stesso mio momento del loro stato di positività. Questo rileva che il sistema funziona e che siamo in grado, grazie alla rete fra gli enti, di conoscere le situazioni e prendere le dovute precauzioni, applicando i migliori protocolli per mettere in sicurezza la comunità", spiega il sindaco, Emanuele Zorino. "Da oggi, i nostri concittadini sono nella loro casa in quarantena".

"Ho portato loro sostegno materiale e morale oltre che un abbraccio virtuale della nostra Comunità. È chiaro ormai a tutti che nessuno può ritenersi immune dal virus e che nonostante si vada verso un apparente miglioramento generale, non è il momento di minimizzare e pensare che non capiterà a noi. A tutti ripeto il mio appello di utilizzare il buon senso ogni qualvolta ci si sposta da casa per i motivi consentiti dai decreti e dalle ordinanze: si esce solo per comprovate motivazioni di salute, lavoro e di approvvigionamento di beni di prima necessità solo nel comune di residenza".

"L’attività motoria individuale è consentita nel raggio dei 500 metri da casa, ma questo non vuol dire che si può uscire a fare sport restando fuori casa tutto il giorno girando ogni dove; bisogna mantenete le distanze ed evitare assembramenti; bisogna indossare i dispositivi di sicurezza: la mascherina sempre (anche all’aria aperta) e i guanti ogni qualvolta entriate in un esercizio pubblico. Vi consiglio di fare attenzione a come i guanti si mettono e si tolgono: esiste una profilassi anche per questo".

"Inoltre, se avete la febbre, dovete restare a casa e contattate immediatamente il servizio sanitario. Non bisogna abbassare il livello di attenzione. Vi ricordo che è sempre attivo h24 il numero per le informazioni e le emergenze del nostro Comune: 389-2858620. La nostra Amministrazione e nostra preziosissima Protezione Civile sono e saranno sempre pronte a fornire l’aiuto necessario", conclude Zorino.