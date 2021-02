Aquileia, malore al volante per una donna

Malore alla guida per una donna in via Gemina, ad Aquileia, poco prima delle 22 di ieri. A dare l'allarme, chiamando il Nue 112, stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la vettura procedere con uno strano andamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cervignano del Friuli che, fermata la vettura a bordo strada, hanno scoperto che la donna che si trovava al volante del mezzo era stata colta da un malore improvviso. È stata così trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova per tutte le cure del caso. Non è grave.