Aquileia, protesta dei cittadini contro le nuove case Ater

I cittadini di Aquileia dicono no alla realizzazione di un complesso abitativo Ater nella zona verde compresa tra via Tullia e la zona Peep 167, a sud della cittadina. I residenti contrari alla realizzazione del progetto residenziale, che sorgerebbe in un'area attualmente adibita a giardino pubblico, hanno inviato una lettera al sindaco motivando la propria opposizione.



Nell'esposto si sottolinea come la costruzione di nuove case andrebbe a privare la città di un vero e proprio polmone verde.



Una decisione pregressa, sottolinea il documento, che è divenuta definitiva nel 2019 e attribuita alle precedenti amministrazioni, accusate di essersi preoccupate soltanto di "costruire case che alla luce dei fatti non servono e non si sono preoccupate invece di condurre Aquileia nella legalità dotandola di un impianto di depurazione delle acque reflue".



"No allo spreco di risorse pubbliche per opere inutili, ma investimenti per il bene comune e l'ambiente" si legge nell'esposto che segue di dieci anni quello presentato nel 2010 e sottoscritto dagli abitanti confinanti con la zona in questione che protestavano per il cambio di destinazione del terreno divenuto così edificabile.