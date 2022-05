Aquileia, studente investito sulle strisce

Gita scolastica da dimenticare per uno studente di 16anni di Padova, giunto questa mattina in visita ad Aquileia con la sua classe. Il minore è stato colpito da un'auto mentre attraversava, lungo le strisce pedonali, in via Giulia Augusta, a pochi metri dalla Basilica patriarcale del XIII secolo.

Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri di Aiello, il giovane, classe 2006, alunno di un istituto padovano, sarebbe stato urtato dallo specchietto retrovisore di un’utilitaria, finendo malamente a terra.

A colpirlo una Fiat Punto, guidata da un 56enne del posto che non è riuscito a fermare la sua corsa.

Il giovane turista è stato subito soccorso ed elitrasportato all'ospedale di Udine per tutti gli accertamenti del caso. Inevitabile lo spavento per gli insegnanti che accompagnavano la comitiva e per i compagni di classe. Fortunatamente, il giovane non sarebbe comunque in condizioni gravi. Per lui alcune botte e qualche contusione.

Sul posto, oltre ai sanitari, i militari della Compagnia di Palmanova.