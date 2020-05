Arba, si scontrano un'auto e un furgone

I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti, poco prima delle 17, per un incidente stradale tra un'auto e un furgone ad Arba, al confine con il comune di Cavasso Nuovo. All'arrivo dei pompieri erano già presenti un'ambulanza di passaggio e la Polizia locale per i rilievi.

Il personale sanitario ha prestato soccorso al conducente della macchina, trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre l'autista del furgone ha riportato solo ferite lievi. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e lo scenario, assicurandosi che il corriere non trasportasse merce pericolosa.