Archeologi improvvisati trovano alcune monete, ma vengono condannati

Si erano armati di metal detector e di altri dispositivi elettronici per effettuare ricerche di tipo ‘archeologico’ a Bagnaria Arsa, in un terreno in parte sottoposto a vincolo.

Solo che non erano archeologi e si sono impossessati di monete trovate sul campo. Per questo tre uomini, uno di 62 anni, proprietario del terreno, un 41enne di Monfalcone e un 36enne di Moraro, sono stati condannati a due mesi di carcere, pene sospese, dal giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine.

I tre, assieme a un’altra persona, sono stati scoperti dai Carabinieri. Le ricerche ‘archeologiche’ erano state effettuate in due occasioni, il 29 marzo e l'1 maggio 2018. Sul luogo i militari hanno rinvenuto i reperti metallici di proprietà dello Stato, in particolare alcune monete in lire e una, forse medievale, di qualche interesse storico.

I tre si erano difesi sostenendo di essere alla ricerca di un anello perduto durante un’aratura.