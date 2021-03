Ariis, furgone travolge due 15enni in motorino

Grave incidente stradale in via Pocenia, ad Ariis, nel comune di Rivignano Teor poco dopo le 19 di oggi.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Rivignano, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, il conducente di un furgone si è scontrato con due motorini condotti da due ragazzi di 15 anni.

Uno dei due, nell'impatto, è finito all'interno di un canale che "segna" la borgata di Ariis. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'automedica proveniente da Udine, un'ambulanza proveniente dall' ospedale di Latisana, i Vigili del fuoco volontari di Codroipo e i vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana.

Il giovane di 15 anni finito il canale è stato recuperato dai pompieri e affidato alle cure mediche della equipe sanitaria. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Notizia aggiornata alle 19:30