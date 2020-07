Armi da guerra in casa, arrestato un maresciallo dei Carabinieri

Un maresciallo dei Carabinieri del Pordenonese è stato arrestato per detenzione di parti di armi da guerra. Si tratta di un militare dell'Arma con la passione per il collezionismo. Stava per essere trasferito in un reparto di Udine. È stato trovato in possesso di armi storiche e da guerra ma anche di altri oggetti risalenti a periodi storici diversi. La detenzione di armi di questo tipo è illegale; è agli arresti domiciliari.

Le indagini sono state svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone. Le perquisizioni sono state eseguite nell'abitazione del militare.