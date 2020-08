Armi da guerra in casa, arrestato un sessantenne di Muggia

Un sessantenne residente a Muggia, da tempo disoccupato, è stato arrestato dalla polizia per possesso di armi clandestine e munizionamento di armi da guerra. Nella tarda mattinata di martedì 11 agosto, in seguito a una segnalazione giunta al Commissariato, gli uomini della Squadra Giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Muggia, diretti dal Vice Questore Michele Vecchiet, hanno effettuato una perquisizione a casa dell'uomo.

L'attività investigativa ha verificato la fondatezza di quanto riferito nella segnalazione. Inoltre, da ulteriori verifiche dagli archivi di Polizia è emerso che l'uomo, dieci anni prima, era stato arrestato proprio per reati inerenti la normativa delle armi.

Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato un ingente numero di armi da taglio e da sparo, tra queste pistole e fucili ad aria compressa di libera vendita e modificati con l’asportazione del tappo rosso prescritto dalle legge. Le armi, così, sembravano a tutti gli effetti delle armi da fuoco vere e proprie.



Tra il materiale sequestrato anche delle armi da sparo costruite dall'arrestato stesso e in grado di sparare, oltre a varie canne da arma da fuoco.Esperto di meccanica, all’interno della casetta dove vive con l’anziano padre, ha attrezzato una stanza, a lui soltanto accessibile, dove sono state rinvenute le armi, oltre a varie tipologie e calibri di munizionamento, compresi quelli da guerra.Durante l’intervento l’uomo che è anche seguito dal servizio di Salute Mentale, ha dato in escandescenza, tentando invano di impedire ai poliziotti di eseguire la perquisizione. Il 60enne aveva anche occultato nella cintola un coltello da cucina e due dei poliziotti intervenuti sono stati costretti a ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate durante la perquisizione.L’uomo è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, munizionamento da guerra, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e portato nel carcere del Coroneo.Sono in corso approfondite indagini da parte della Squadra Giudiziaria del Commissariato di Muggia per stabilire le modalità con le quali l’uomo si fosse procurato il munizionamento.