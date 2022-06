Arraffa il portafogli e scappa, ma le videocamere la incastrano

E' stata un'azione congiunta di Polizia locale e Carabinieri a individuare, a Ronchi dei Legionari, l'autrice di un furto con destrezza compiuto all'interno dell'edicola-tabaccheria Finatti di via Roma.

La donna, residente nell'Isontino, era entrata nell’attività per fare una giocata al SuperEnalotto ma, mentre attendeva, si era accorta che, sul lato del bancone, era appoggiato un portafogli.

Si è guardata attorno, ha concluso la sua operazione e, poi, l’ha nascosto tra le sue cose ed è uscita. Pochi istanti dopo ecco entrare un'altra donna, quella che, pochi minuti prima, aveva dimenticato il portafogli. Del quale non c'era più traccia.

Il titolare ha quindi visionato le immagini delle telecamere e ha seguito tutta la scena. Ma la ladra indossava la mascherina e non era facilmente individuabile. E’ così scattata la denuncia ai Carabinieri, ma è stata coinvolta anche la Polizia locale, il cui comando si trova a pochi passi dall'edicola.

Attraverso l'esame delle telecamere di sorveglianza all'esterno del Comando, gli agenti hanno scoperto che la donna, dopo il furto, era salita in auto. Individuata la targa tutto è stato più facile e la ladra, a poche ore dal furto, è stata raggiunta nella sua abitazione, dov'è stato trovato il portafogli, dal quale, fortunatamente, non mancava nulla. E' stata denunciata per furto.