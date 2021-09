Arrestata la 'Bestia' che gestiva il giro di droga nel Friuli Occidentale

I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno sgominato una banda che gestiva un fiorente traffico di stupefacenti - principalmente cocaina ed eroina, ma anche marijuana - tra Friuli e Veneto. Al termine dell’operazione ‘Belua’ (traduzione in latino di ‘Bestia’, il soprannome del ‘capo’ del gruppo criminale, un 46enne sacilese), durata quattro mesi, sono state disposte cinque misure cautelari dal gip Rodolfo Piccin del Tribunale di Pordenone.

Il 46enne che gestiva il giro è stato arrestato, altre tre persone – un sacilese di 32 anni, un 42enne di Gaiarine e un 35enne di origini nigeriane domiciliato a Padova – sono finite ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per una 33enne di Maniago, impiegata come corriere, è stato disposto l’obbligo di firma. Sono state denunciate altre due persone e segnalati alle Prefetture oltre 40 assuntori di sostanze dell’ex provincia di Pordenone di età compresa tra i 30 e i 56 anni.

L’indagine, coordinata dal pm Federico Balbo della Procura della Repubblica di Pordenone, ha dimostrato la cessione di oltre 300 grammi di sostanze: sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina, 12 telefoni cellulari, bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiali per il confezionamento.

La piazza rifornita dal gruppo andava da Sacile al Friuli Occidentale, passando per Udine, Treviso e Venezia. L’indagine era partita in aprile, dopo un controllo nel parcheggio di un supermercato di Sacile. La ‘Bestia’ aveva organizzato nel dettaglio tutta la rete: amministrava gli stupefacenti e individuava i fornitori, prevalentemente extracomunitari di Mestre e Conegliano, con i quali negoziava il prezzo di acquisto in base ai quantitativi. Per i pagamenti della droga, accettava anche bonifici bancari.

I luoghi individuati per lo spaccio erano principalmente località lontane da ‘occhi indiscreti’: il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Sacile, alcuni meandri detti “bunker” nei sotterranei delle palazzine di corso Garibaldi (utilizzati anche come nascondiglio per le sostanze), i parcheggi dei supermercati e delle aree di servizio dei distributori di carburanti, gli spazi retrostanti locali pubblici o nelle adiacenze della chiesa di San Odorico e del vicino cimitero.

La marijuana, detta ‘verdura’, veniva venduta a 8/10 euro al grammo, nascosta tra siepi e arbusti lungo le strade; per facilitare gli acquirenti nell’individuare il luogo dove prelevare le sostanze, lasciavano a terra un pacchetto di sigarette. La cocaina detta bianca, nera o birra, ceduta a circa 80 euro al grammo, veniva confezionata direttamente dalla banda.

I due principali aiutanti della ‘Bestia’ erano subito evasi dai domiciliari, ma con altrettanta velocità sono stati nuovamente arrestati e portati in carcere in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip Piccin.