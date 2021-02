Arrestata la coppia specializzata nei furti del bancomat

Il 4 febbraio, una signora 85enne si era presentata in Questura a Udine per denunciare il furto e l’utilizzo indebito del suo bancomat. L’anziana ha raccontato che il 2 febbraio era andata nella filiale della sua banca in centro città per effettuare un prelievo e, verosimilmente, il furto poteva essere avvenuto all’interno dello sportello bancomat.

Le indagini hanno permesso di accertare che, durante l’operazione, era entrata nell'area prelievi anche una coppia. Mentre l’uomo simulava di compiere un’operazione all'Atm, captando il codice segreto dell’anziana, la complice, dopo aver gettato a terra una banconota, attirava l’attenzione della vittima, indicandole la banconota che l’era caduta.

Mentre la signora si voltava chinandosi per raccoglierla, l’uomo, con la massima destrezza, sostituiva la tessera bancomat ancora nella feritoia con un’altra; la vittima, soltanto il giorno dopo si è accorta che la carta in suo possesso, simile nell’aspetto in quanto rilasciata dallo stesso istituto di credito, era intestata a altra persona, poi risultata vittima anch’egli, il giorno prima, di un furto avvenuto con le stesse modalità in Veneto.

Le attività della Questura hanno permesso d'identificare gli autori del crimine, due cittadini rumeni, 37enne lui e 32enne lei, nonché l’auto utilizzata. Venerdì mattina, i due sono stati bloccati dalla Polizia Stradale di Palmanova mentre, percorrendo l'autostrada, si stavano allontanando dal Fvg. Sono quindi stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto.

Nel corso delle operazioni la coppia è stata trovata in possesso di documenti rumeni, verosimilmente contraffatti, di circa 1.500 euro, nonché di numerosi e costosi capi di abbigliamento, articoli per la casa e generi alimentari, in parte risultati acquistati con il bancomat dell'anziana derubata. Ieri, in sede di udienza di convalida, il fermo è stato convalidato ed è stata disposta nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

Prosegue l’attività d’indagine in quanto la coppia è risultata essere responsabile di numerosi furti avvenuti con lo stesso “modus operandi” nel nord e centro del nostro Paese.