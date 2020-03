Arrestata su mandato europeo, dovrà scontare 21 anni di carcere

Il 13 marzo scorso, la Polizia di Stato italiana, insieme a quella croata, ha dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo, disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emesso a giugno 2019 dalla Procura di Udine, nei confronti di una donna di 36 anni.



La donna era destinataria di un Mandato di Arresto Europeo spiccata dalla Procura della Repubblica di Udine che prevede la pena di ventun'anni, 8 mesi e 27 giorni di reclusione, ed è stata individuata in Croazia, a Bjelovar.

Si tratta di un cumulo di pene, 18 in tutto le condanne, disposte dai Tribunali Ordinari di Udine, Verona, Velletri, Pordenone, Catania, Lanciano in provincia di Chieti, Treviso e da quelli per i minorenni di Bari, Catania, Catanzaro, Palermo e Genova.



I fatti si riferiscono a un periodo compreso tra il 1997 e 2003. Nelle varie sentenze, i reati che le sono stati contestati riguardano prevalentemente la fattispecie predatoria, ovvero furto in abitazione, furto con strappo, ricettazione, porto di arnesi atti allo scasso, falsa attestazione a pubblico ufficiale.



Il provvedimento disposto dalla Procura di Udine trae origine da l'ultima condanna, passata in giudicato nel maggio 2010, che riguarda un episodio di furto in abitazione commesso a Udine, nel luglio 2003, quando la giovane avevano rubato alcuni monili in oro, in concorso con una complice.La straniera, nota in Italia, ma di fatto cittadina croata, in Italia era domiciliata in un campo nomadi di Torino che aveva lasciato all'inizio dell'anno 2010, rendendosi irreperibile sul territorio nazionale.Le ricerche compiute, finalizzate alla cattura della straniera, che in Italia annoverava numerosissimi alias, 31 in tutto, ovvero diverse gentralità dichiarate all'atto dei controlli di polizia, hanno permesso di appurare che questa, durante l'ultimo decennio, aveva compiuto reati predatori anche in Olanda Germania e in Francia.Adesso è stata arrestata deve scontare più di 21 anni di carcere. L'operazione è stata resa possibile grazie alle indagini della Polizia di Stato della Questura di Udine con il coordinamento della procura friulana e della Direzione Centrale della Polizia Criminale.