Arrestati tre passeur a Tarvisio

Sono tre gli arresti eseguiti dagli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera-Settore di Tarvisio nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina lungo la fascia confinaria.

Nello specifico nella notte di mercoledì 15 luglio, durante un’attività di pattugliamento e controllo, sono state fermate due auto-van, modello Renault del tutto simili, che viaggiavano una accodata all’altra.

Elementi che hanno attirato l'attenzione degli agenti, che hanno intimat l’alt per il controllo. Alla guida due cittadini di origine cingalese residenti in Italia, di 50 e 49 anni.

All’interno del primo furgone c'erano sei cittadini del Bangladesh, poi risultati irregolari sul territorio nazionale, mentre il secondo era vuoto. Gli agenti hanno accompagnato tutti negli uffici della Polizia di Frontiera per un controllo più approfondito sulle banche dati.

E' emerso che entrambi i conducenti si erano resi responsabili del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso tra loro. Sono, quindi, stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due veicoli, usati per il trasporto degli irregolari, sono sequestrati assieme ai telefoni cellulari, utili per il prosieguo dell'indagine guidata dalla Procura di Udine.

I sei occupanti sono stati affidati alla Polizia austriaca, in virtù degli accordi di riammissione.

Un altro arresto era stato eseguito il 2 luglio. Alla guida di una Daewoo Matiz c'era un cittadino di origine indiana residente a Vienna che trasportava un nepalese e tre indiani, nessuno dei quali in regola per l’ingresso e il soggiorno in Italia. Gli agenti, incrociando l’auto dalla carreggiata opposta dell’autostrada, avevano notato persone sospette a bordo. Si erano quindi messi sulle tracce del veicolo, inseguito e fermato circa 20 chilometri dopo. Il 38enne al volante è stato arrestato come passeur e portato in carcere a Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Anche in questo caso i quattro irregolari sono stati riammessi in territorio austriaco.