Arrestati tre trafficanti di uomini e rintracciati oltre cento migranti

E' di tre passeur - uno sloveno e due bosniaci - arrestati e oltre cento migranti di varie nazionalità (pakistani, bengalesi, indiani, nepalesi ed etiopi) rintracciati, tra i quali 11 donne, il bilancio dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Udine, con il coordinamento della locale Procura.

L'attività è partita nella notte quando, lungo le strade principali tra Osoppo, Buja e Colloredo di Monte Albano, erano stati segnalati diversi gruppetti di persone che camminavano a piedi.

Gli agenti, che da mesi seguono la costante evoluzione dei traffici di esseri umani lungo la rotta balcanica e fino in Friuli, hanno scoperto che i tre passeur avevano organizzato un nuovo viaggio, per fare entrare nel territorio nazionale numerosi richiedenti asilo. Ma ad attenderli, a Gemona, fuori dal casello dell'autostrada, c'erano i poliziotti, che li hanno bloccati. Per la prima volta sono stati sequestrati anche i due autoarticolati usati per il trasporto. E nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

I tre trafficanti di uomini sono stati arrestati, mentre i migranti sono già stati accompagnati nella nuova area dell'ex caserma Cavarzerani, dove trascorreranno il periodo di quarantena.