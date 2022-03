Arrestato a Parigi il borseggiatore dei supermercati

I Carabinieri del Norm di Sacile hanno rintracciato un latitante, condannato per svariati furti aggravati e utilizzo fraudolento di carte bancomat commessi tra il 2017 il 2018 tra il Friuli Occidentale e la provincia di Treviso.

A carico dell’uomo, un 52enne rumeno, pendeva un mandato di arresto europeo. L’indagine era stata avviata nel novembre 2017 a seguito del furto di un portafoglio al centro commerciale I Salici di Sacile. Il modus operandi del rumeno, che agiva da solo, era quello di seguire le signore che facevano la spesa in grandi supermercati e, non appena lasciavano per qualche istante la propria borsa sul carrello, con abilità s’impossessava del portafogli. Dopo aver sottratto il denaro contante e le carte di credito, effettuava immediatamente prelievi al bancomat o pagamenti tramite Pos.

Il tutto avveniva prima che la vittima si accorgesse del furto e bloccasse la carta. Lo scaltro criminale era abile anche nel non dare punti di riferimento per la sua individuazione. Usava, infatti, diverse auto tra le quali una Mercedes con targa francese e un’Audi con targa bulgara. I militari gli hanno attribuito almeno sette furti con destrezza, per un valore totale di circa 8.000 euro tra prelievi e pagamenti.

In base a quanto emerso, su proposta del procuratore capo Rafaele Tito, nel 2020 il Gip del Tribunale di Pordenone ha emesso un’ordinanza di custodia cautelale in carcere, ma il malvivente aveva già lasciato l’Italia, spostandosi tra la Romania e la Spagna. L’ultimo movimento, a gennaio, l’avrebbe dovuto portare in Irlanda, con scalo Parigi. Ma proprio nella capitale francese è stato arrestato dalla Polizia; il 2 marzo, infine, è stato estradato. Scortato dal personale della Direzione centrale della Polizia Criminale, al suo arrivo all’aeroporto di Linate ha trovato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Sacile che lo hanno portato nel carcere di San Vittore.