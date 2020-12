Arrestato il 'ladro dei turisti'

Il 1 dicembre, la Polizia svedese ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso l'11 febbraio 2020 dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un 28enne marocchino, che deve scontare la pena della reclusione di tre anni e quattro mesi, a seguito di un cumulo di condanne dei Tribunali di Udine e Aosta, per furti commessi a Udine, Lignano Sabbiadoro e Pont Saint Martin (Aosta) nel corso del 2013.

Il 28enne aveva colpito alcuni turisti in spiaggia a Lignano, mentre a Udine nel mirino erano finiti un esercizio commerciale e un supermercato, oggetto di rapina. In Valle d'Aosta, infie, aveva rubato un'auto e danneggiato beni pubblici.

A seguito del provvedimento di condanna, le lunghe e articolate indagini della Polizia di Stato hanno permesso di scoprire che, dopo un decreto di espulsione emesso dalla Questore di Aosta, dove in precedenza il giovane abitava con i genitori, nel 2017 il 28enne aveva lasciato il Paese.

Poi, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono stati acquisti elementi che indicavano la presenza del ricercato nel Nord Europa. Grazie alla collaborazione delle forze di polizia scandinave, si è scoperto che il latitante era registrato in Svezia con altre generalità e una diversa data di nascita. E' stato quindi fermato a Trelleborg, a bordo di un treno diretto in Germania. Sono in corso le procedure di estradizione.