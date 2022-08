Arrestato il componente di una banda di rapinatori in villa

Una banda di malfattori, mascherati e armati di coltello, aveva fatto irruzione in una villetta isolata in provincia di Bologna, abitata da una coppia di anziani pensionati.

Sotto la minaccia verbale, i coniugi erano stati immobilizzati, legati alle sedie e interrogati a lungo per scoprire dove custodivano i loro risparmi di una vita e i gioielli.

Nella forsennata ricerca, i malviventi avevano trovato anche un revolver, regolarmente denunciato, che il pensionato non aveva avuto il tempo di utilizzare per potersi difendere. Poi una fuga rocambolesca, nella quale i rapinatori vengono intercettati dai Carabinieri. Solamente un componente della banda viene arrestato, mentre i complici riescono a dileguarsi. Dopo un processo durato anni, erano fioccate le condanne per tutti i membri della banda.

A distanza 15 anni, però, uno dei componenti del commando di rapinatori che si era dato alla latitanza è stato intercettato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, impegnata insieme alla pattuglia di Basovizza, in controllo di retrovalico.

Stavolta non c’è alcuna maschera che lo possa proteggere e i militari lo riconoscono come l’autore della rapina. Sull’uomo, un cittadino romeno di 44 anni, pende un mandato di cattura, poiché deve scontare due anni e sei mesi di reclusione per rapina in abitazione. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere del Coroneo.