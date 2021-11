Arrestato il latitante dei falsi documenti per la residenza

Nel 2017 un cittadino di Pordenone si era presentato alla Stazione dei Carabinieri per denunciare di aver ricevuto a casa propria della corrispondenza dal Comune in merito a un cittadino asiatico che aveva fatto richiesta di residenza.

La residenza era quella di casa sua, ma il pensionato non sapeva nemmeno chi fosse quel cittadino straniero di cui parlava la missiva. Insospettito e sicuramente indispettito, prima di andare dai Carabinieri il proprietario di casa è andato in Comune e ha chiesto la documentazione riguardante la famosa richiesta di residenza. Per sua sorpresa ha scoperto la terza beffa: la firma apposta sui documenti in Comune e che avrebbe dovuto corrispondere alla sua era palesemente stata contraffatta.

Sporta denuncia, sono scattate le indagini dei Carabinieri della Stazione di Pordenone, che in breve tempo sono giunti all’autore della firma: un cittadino rumeno classe 1972, ben noto alle Forze dell’Ordine per aver commesso in Veneto vari delitti contro il patrimonio, per cui sono stati ipotizzati i reati di falsa attestazione, falsità ideologica e uso di atto falso per agevolare l’acquisizione della residenza da parte del suo “assistito”, il cittadino asiatico.

Dopo la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Pordenone il 19 novembre 2020, il cittadino rumeno si era dato alla latitanza. Dopo un certosino lavoro di ricerca, i militari hanno rintracciato il falsario in Francia, dove aveva trovato rifugio dopo essere rimasto per un periodo ad Alba Iulia, in Romania. Grazie al fiuto dei Carabinieri e alla collaborazione della polizia rumena e francese, la latitanza è durata, però, ben poco visto che già oggi pomeriggio i ‘segugi’ del Nucleo Investigativo sono andati a prenderlo all’Aeroporto di Fiumicino, accompagnato con un volo Parigi-Roma dal personale dell’Interpol che lo aveva catturato al termine delle indagini svolte dal Friuli. Ora il latitante è ristretto in un carcere laziale.