Arrestato in Germania l'autore di numerosi furti in Friuli

E' stato arrestato nei giorni scorsi in Germania, grazie a un mandato europeo, un 37enne rumeno condannato a un anno e nove mesi di reclusione dal Tribunale d'Appello di Trieste per una serie di furti commessi, nel 2008, in Friuli.

L'uomo faceva parte di una banda, composta da sei connazionali, dedita a colpi in abitazione e nelle attività commerciali. Al termine delle indagini, il 37enne era stato sottoposto a una misura cautelare in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Udine; dopo un periodo di detenzione, era stato rimesso in libertà in attesa della sentenza, ma aveva fatto perdere le sue tracce.

Grazie al lavoro della Squadra Mobile di Udine, assieme alla Direzione Centrale della Polizia Criminale e al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l'uomo è stato localizzato in Germania, dove è recluso nel carcere di Bayreuth - St. Georgen, per scontare una condanna a sei anni e mezzo. Sono in corso le procedure di estradizione che, probabilmente, saranno completate una volta che avrà scontato il periodo detentivo disposto dalle Autorità tedesche.

L’attività investigativa aveva permesso di attribuire al sodalizio criminale almeno cinque furti, a danno di tre bar e due abitazioni tra Udine, Tavagnacco e Resiutta; i malviventi avevano rubato denaro, valori bollati e oggetti di pregio, per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Negli ultimi mesi, altri due componenti della banda sono stati rintracciati all’estero, in Romania e Germania, e assicurati alla giustizia.