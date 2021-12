Arrestato per abusi sessuali, in casa trovano 120 uccelli di specie protetta

E’ stato arrestato da personale della Squadra Mobile e associato nel carcere di Padova un 52enne italiano, residente nel Friuli collinare, che, nel 2013, avrebbe abusato sessualmente di una giovane ragazza. Deve scontare la pena di sei anni di reclusione.

L’uomo è stato anche denunciato alla Procura di Udine per maltrattamenti di animali, in quanto a seguito della perquisizione dell’abitazione effettuata per dar corso alla misura cautelare, sono stati rinvenuti, in pessime condizioni, 120 esemplari di uccelli di varie specie di fauna selvatica protetta.

E’ stato necessario l’intervento del Corpo Forestale regionale assieme al veterinario dell’Azienda Sanitaria.