Arrestato per estorsione, appello alle vittime a denunciare

I Carabinieri di Monfalcone, guidati dal comandante, il Capitano Davide Franco, hanno arrestato un uomo di 43 anni di origine campane per usura ed estorsione. Denunciate a piede libero altre tre persone per spaccio di stupefacenti e per favoreggiamento.

All'inizio dell'anno i familiari di un impiegato triestino, insospettiti dalla sua continua richiesta di denaro, hanno segnalato ai militari il giorno e il luogo in cui l'uomo avrebbe incontrato il suo creditore.

Sono stati così identificati la persona che aveva fatto da tramite per l'operazione di prestito e il creditore, originario di Napoli e con dei precedenti specifici alle spalle.

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Gorizia, dottoressa Ilaria Iozzi, ha permesso di identificare ulteriori vittime dell'usura riconducibili alla persona arrestata e di svelare un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo, l'indagato, dopo l'apertura di due negozi per la commercializzazione di prodotti tipici campani, si stava preparando ad aprire altre attività commerciali nel centro cittadino.



Secondo l'accusa, il denaro impiegato per queste operazioni sarebbe frutto di attività illecite di alcuni anni.Dopo l'ennesima richiesta di interessi da parte dell'indagato, con tanto di minaccia di ritorsioni fisiche, i militari dell'Arma lo hanno arrestato in flagranza di reato per usura ed estorsione, dopo aver fotocopiato il denaro consegnato la vittima, trovato poi in possesso dell'uomo originario di Napoli. Quest'ultimo conduceva un elevato tenore di vita: sono stati sequestrati orologi e gioielli di valore anche se di fatto nullatenente, perché utilizzava prestanomi per le sue attività. Si era contornato di alcuni corregionali che, anche loro suoi debitori, prestavano la propria opera per agevolare l'apertura e la gestione delle attività commerciali.Le indagini proseguono con le audizioni di ulteriori persone che hanno avuto rapporti con l'uomo arrestato e i Carabinieri fanno appello alla popolazione perché chi si ritiene vittima raggiunga la caserma e rilasci dichiarazione in merito a eventuali operazioni di prestito effettuate con l'indagato.