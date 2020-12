Arrestato per evasione a Fernetti

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Aurisina, in servizio nei pressi di Fernetti, hanno arrestato per evasione un cittadino rumeno di 27 anni.



Quando la pattuglia ha fermato un’autovettura con targa rumena in uscita dal territorio nazionale per procedere al controllo dei tre occupanti, il conducente ha si è mostrato smarrito, chiedendo se si trovasse già a Roma o se mancasse ancora molto per arrivarci. Ha poi cercato di spiegare ai militari di essere diretto alla capitale, ma di avere probabilmente sbagliato ad impostare il navigatore.



Il suo comportamento equivoco ha fatto insospettire i Carabinieri che hanno approfondito gli accertamenti sui tre. È così emerso che il 27enne era uscito dalla casa circondariale di Aosta poche ore prima e che si sarebbe dovuto recare presso la sua residenza a Roma, dove avrebbe dovuto espiare una pena residua di un anno e sette mesi in regime di detenzione domiciliare.



Alla guida dell’auto il fratello 30enne, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Roma, in compagnia della moglie.



Il 27enne è stato arrestato per evasione e condotto nuovamente in carcere, stavolta a Gorizia, mentre i due parenti sono stati denunciati per favoreggiamento, avendo cercato di aiutare il loro congiunto a sottrarsi alla pena detentiva.