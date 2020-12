Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un 38enne, cittadino indiano, senza fissa dimora, per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e inosservanza al provvedimento di espulsione. Alle 19.15 di giovedì 10 dicembre, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia della Squadra Volante veniva inviata a Pordenone, in piazza Duca d’Aosta, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

I poliziotti giunti sul posto, hanno notato che la persona segnalata da subito si comportava in materia ostile nei confronti degli agenti, prima con minacce e offese verbali e poi cercando di colpire un poliziotto, tanto da rendere necessario per immobilizzarlo dell’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione alla pattuglia della “Volante”. Il fermato è stato portato negli uffici della Questura, dove ha continuato con il suo comportamento aggressivo e ingiurioso nei confronti dei poliziotti.

Il 38enne, con a carico precedenti di polizia per violenza sessuale e reati contro il patrimonio, è risultato essere inottemperante a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale; è stato quindi arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, trattenuto nella camera di sicurezza della Questura.

Nella mattinata di ieri si è quindi celebrata l'udienza del rito per direttissima dinanzi al Giudice del Tribunale di Pordenone, al termine della quale il 38enne è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, con sospensione della stessa. Quindi rimesso in libertà è stato consegnato al personale dell'ufficio Immigrazione della Questura per la trattazione dei profili riguardanti il soggiorno.

Infatti, è stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale e il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto l'accompagnamento immediato al Cpr di Macomer (Nuoro). E così, al termine delle incombenze amministrative, sempre nel pomeriggio di ieri gli agenti dell'Ufficio Immigrazione con un volo aereo per la Sardegna hanno associato il 38enne nella struttura per i rimpatri.